Final Fantasy XIV: Starter Guides erleichtern den Einstieg

Offizielle Starter Guides zu Final Fantasy XIV erleichtern Spielern auf Xbox den Einstieg in Beta des Rollenspiels.

Seit gestern können Rollenspielfans mit der Open Beta erstmals auch auf der Xbox in die Welt von Final Fantasy XIV eintauchen.

Um euch den Einstieg in das riesige und umfangreiche Spiel etwas zu erleichtern, gibt es auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Xbox einen mehrteiligen Starterguide.

Erfahrt in den nachfolgend eingebundenen Videos mehr über die Charaktererstellung, den grundlegenden Spielmechaniken, Dungeons, Bosskämpfen und mehr.

Falls ihr euch die 80,3 GB schwere Xbox-Beta von Final Fantasy XIV noch nicht heruntergeladen haben solltet, dann könnt ihr hier den Download anwerfen und derweil die Videos schauen.

Episode 0: Intro

Episode 1: The Adventure Begins

Episode 2: Meet Your FATE

Episode 4: Do Your Duty

Episode 5: Trial by Fire

Episode 6: The End of the Beginning