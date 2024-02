Final Fantasy XIV: Game-Pass-Abo für Xbox Series X|S nötig

Am 21. Februar beginnt die Open Beta für die Xbox Series X|S, ehe Final Fantasy XIV im Frühjahr veröffentlicht wird. Doch wenn ihr das Spiel in seiner Gänze und nicht nur in der Open Beta spielen möchtet, benötigt ihr zwingend den Game Pass. Das bestätigte Square Enix in einer aktuellen Mitteilung. Ob ihr euch für Game Pass Core oder Game Pass Ultimate entscheidet, spielt dabei keine Rolle.

Besonders ärgerlich ist dieser Umstand aus gleich zwei Gründen: Da dem Spiel bereits ein Abo-Modell zugrunde liegt, müsst ihr nicht nur für dieses, sondern auch für das Game-Pass-Abo aufkommen. PlayStation-Spieler kommen dagegen ohne PlayStation-Plus-Abo aus, ob sie nun auf der PS4 oder der PS5 spielen.

Somit steht euch lediglich die Open Beta sowie die kostenfreie Probeversion von Final Fantasy XIV ohne Game Pass zur Verfügung, solltet ihr nicht ohnehin bereits ein Abo abgeschlossen haben.