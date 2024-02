Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Ghost Recon Breakpoint und mehr

Für Xbox Game Pass Abonnenten (Core oder Ultimate) wurden drei Spiele für die anstehenden Free Play Days ausgewählt.

In dieser Woche könnt ihr mit ein wenig Strategie eure Siedung in der Catan Konsolenedition aufbauen, in The Texas Chain Saw Massacre die Kettensäge zücken oder als Elitesoldat in Ghost Recon Breakpoint einer Spezialeinheit beitreten.

Free Play Days KW08/2024

Catan Konsolenedition

The Texas Chain Saw Massacre

Ghost Recon Breakpoint