The Texas Chain Saw Massacre: Nächste Woche kommt Nicotero Leatherface

Bereits nächste Woche erscheint Nicotero Leatherface für The Texas Chain Saw Massacre. Hier gibt es weitere Details.

Der The Texas Chain Saw Massacre DLC, der am Dienstag, den 24. Oktober erscheint, zeigt Nicotero Leatherface in seiner ganzen blutigen Pracht, zusammen mit einem Schlachthaus voller kosmetischer Packs für Ana, Connie, Leland, Sonny, Julie und die Slaughter Family!

Nicotero Leatherface wird nicht der einzige käuflich erwerbbare DLC sein. Es gibt sechs verschiedene kosmetische Packs, aus denen die Spieler wählen können.

Mit dem Slaughter Family Bloody Skins Pack können die Spieler zwischen Leatherface, Hitchhiker, Cook, Johnny oder Sissy wählen, während sie mit dem Blut ihrer Opfer bedeckt sind.

Ebenso wird jedes Opfer ein spezielles Outfit-Paket mit einem neuen Outfit und sechs Farbwechseln haben. Bemerkenswerte Outfits sind Connie mit einem brandneuen Erdbeer-T-Shirt, Sonny mit authentischen kurzärmeligen 70er-Jahre-Button-ups und Julie mit passenden zweiteiligen Oberteilen und Schlaghosen. Es wird auch ein Outfit Pack Bundle geben, das alle 5 Victim Outfit Packs für $19.99 USD enthält.

