Starfield: Die Musik des Weltraum-Epos

In einer kleinen musikalischen Zusammenfassung könnt ihr euch noch einmal in die wunderbaren Klänge von Starfield fallen lassen.

Wie bei eigentlich allen Spielen, aber besonders bei den Spielen von Bethesda Game Studios, war und ist Musik ein überaus wichtiger Bestandteil des Gesamterlebnisses. Aber auch abseits des eigentlichen Soundtracks im Spiel gibt es bei Starfield viel zu sagen rund um das Thema Musik – Hier finden Sie alle Informationen noch einmal zusammengefasst:

Der originale Starfield-Soundtrack ist jetzt auf Streamingdiensten verfügbar. Hört euch sich die wunderschöne, atmosphärische, vom Weltraum inspirierte Spielmusik von Inon Zur auf Spotify (weiter unten) und Steam an.

Neben dem OST hat Bethesda auch eine Visualizer-App auf Xbox und Windows veröffentlicht, die Spieler der Premium und Constellation Edition zur Verfügung steht. Die App gibt es hier für euch.

Am 13. September spielte das London Symphony Orchestra Inon Zurs Starfield-Musik im LSO St. Luke’s in London. Hier können Sie sich die großartige Aufführung ansehen.

Hier ist das komplette Konzert:

Starfield inspiriert weitere Künstler zu eigener Musik. Höret euch den Imagine Dragons-Song „Children of the Sky (a Starfield Song)“ unten an, und zwar in Begleitung von Szenen aus dem Spiel.

Lofi Girl remixt den Starfield-Soundtrack! Auch Lofi Girl wurde vom Starfield-Soundtrack inspiriert, und zwar zu einem Remix der Spielmusik, den ihr – ebenfalls optisch untermalt – hier erleben könnt:

