Stray Souls: Psychothriller in neuer Ghost Files-Folge zu sehen

Das mysteriöse psychologische Horrorspiel Stray Souls ist in der neuen Episode der erfolgreichen paranormalen YouTube-Serie Ghost Files zu sehen.

Das unabhängige Spielestudio Jukai Studio und Versus Evil, einer der führenden unabhängigen Videospiel-Publisher, gaben bekannt, dass ihr mysteriöses psychologisches Horrorspiel Stray Souls, das am 25. Oktober für PC, PlayStation 4/5 und Xbox Series S/X erscheint, in einer neuen Episode der erfolgreichen paranormalen YouTube-Serie Ghost Files zu sehen ist, die heute veröffentlicht wurde.

Ghost Files ist die beliebte paranormale YouTube-Untersuchungsserie von Watcher, die seit 2022 läuft und in der die früheren Buzzfeed Unsolved-Moderatoren Ryan Bergara und Shane Madej nach geisterhaften Aktivitäten an verwunschenen Orten suchen. In der Crossover-Episode Stray Souls führen die Moderatoren ihre erste private Hausuntersuchung für die Serie durch. Mit einigen der gleichen Taktiken, die Daniel im Spiel anwendet, versuchen die Ghoul Boys, Kontakt zu den Geistern aufzunehmen, die sowohl das Haus als auch die Familie Duyck heimsuchen.