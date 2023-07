Stray Souls: Silent Hill Komponist dabei

Das unabhängige Spielestudio Jukai Studio und Versus Evil, einer der führenden unabhängigen Videospielverlage, haben bekannt gegeben, dass ihr kommendes Mystery-Horror-Spiel Stray Souls mit neuer Musik des legendären Silent Hill-Komponisten Akira Yamaoka ausgestattet sein wird.

Akira Yamaoka ist vorwiegend für die Vertonung der ersten Silent Hill-Spiele bekannt, aber auch in Titeln wie Shadows of the Damned, Lollipop Chainsaw und The Medium hat er bereits mitgewirkt. Eine Kostprobe seiner Zusammenarbeit mit Stray Souls könnt ihr im untenstehenden neuen Trailer hören, in dem sein Stück „Splintered Mind“ zu hören ist.

„Es ist kein Geheimnis, dass wir große Fans von Silent Hill sind, daher ist es ein wahrgewordener Traum, den Komponisten der Serie, Akira Yamaoka, für unser Spiel gewinnen zu können“, sagt Artur Łączkowski, Inhaber und Direktor von Jukai Studio. „Yamaokas Arbeit war ein wesentlicher Bestandteil des Sounds und der Stimmung von Silent Hill, und wir freuen uns sehr, dass er unsere Vision mit seinen legendären Soundscapes bereichert. Es gibt wirklich niemanden, der so ist wie er, und wir fühlen uns sehr geehrt, ihn als kreativen Mitarbeiter zu haben!“

Stray Souls wird diesen Herbst für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.