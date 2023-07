The Making of Karateka: Dieses Spiel ist eine interaktive Dokumentation

Autor:, in / The Making of Karateka

Der berühmte Spieledesigner Jordan Mechner war ein 18-jähriger College-Student, als er mit der Entwicklung des Kampfsportabenteuers begann, das zu einem der einflussreichsten Spiele der Apple II-Ära werden sollte: Karateka.

Vier Jahrzehnte später wurde die Geschichte dieses bahnbrechenden Spiels von Digital Eclipse, dem Team hinter gefeierten Sammlungen wie Atari 50: The Anniversary Celebration und Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, in einer innovativen interaktiven Dokumentation akribisch rekonstruiert.

The Making of Karateka wurde während der ID at Xbox-Präsentation von Microsoft enthüllt und wird für Xbox One und Xbox Series X|S sowie für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC (Steam, GOG und Epic Store) erhältlich sein. Eine gleichzeitige Veröffentlichung auf allen Plattformen wird für den Spätsommer dieses Jahres erwartet.

Entdeckt die Entstehungsgeschichte von Karateka anhand eines umfassenden Archivs von Designdokumenten, spielbaren Prototypen und brandneuen Video-Features. Wie bei einem Spaziergang durch ein Museum könnt ihr die interaktiven Zeitlinien und ihre historischen Artefakte in eurem eigenen Tempo erkunden.

The Making of Karateka enthält:

sowie eine Vielzahl von nie zuvor gezeigten frühen Prototypen, mit reichhaltigen Qualitätsmerkmalen wie Speichern an beliebiger Stelle, Zurückspulen, Kapitelauswahl und Kommentaren des Regisseurs. Zwei neu bearbeitete Spiele: Karateka Remastered , eine völlig neue Adaption des Originals mit neuen Inhalten, Kommentaren und Erfolgen, und Deathbounce: Rebounded, ein schneller und rasanter Twin-Stick-Shooter, der auf Jordans unveröffentlichtem Prototyp basiert.

, eine völlig neue Adaption des Originals mit neuen Inhalten, Kommentaren und Erfolgen, und Deathbounce: Rebounded, ein schneller und rasanter Twin-Stick-Shooter, der auf Jordans unveröffentlichtem Prototyp basiert. Ein faszinierender Blick hinter die Kulissen, der zeigt, wie Karateka zu einem der ersten Spiele wurde, das Filmszenen, einen bewegenden Original-Soundtrack, rotoskopierte Animationen, eine Liebesgeschichte im Hollywood-Stil und vieles mehr enthielt.

The Making of Karateka wird die erste Veröffentlichung der Gold Master Series von Digital Eclipse sein, die Videospielgeschichte in einem einzigartigen interaktiven, spielbaren Format archiviert.

Einen ersten Trailer gibt es hier zu sehen: