The Texas Chain Saw Massacre: Brandneuer Trailer zum Xbox Game Pass-Spiel

Gun Interactive präsentiert einen brandneuen Trailer zu The Texas Chain Saw Massacre. Das Spiel erscheint dazu direkt im Xbox Game Pass.

Wie wir bereits berichtet haben, erscheint The Texas Chain Saw Massacre im August direkt im Xbox Game Pass. Beim vergangenen ID at Xbox Showcase wurde nun ein brandneuer Trailer zum Spiel veröffentlicht, den ihr euch direkt hier anschauen könnt.

Der Trailer, in dem unter anderem das berüchtigte Leatherface aus dem Originalfilm von 1974 zu sehen ist, zeichnet ein lebendiges, blutiges Bild der Gefahren und des Chaos, die den Spieler erwarten, sobald das Spiel am 18. August in vollem Umfang erscheint.

The Texas Chain Saw Massacre wird für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC erscheinen und am Erscheinungstag für 39,99 EUR erhältlich (Amazon) sein, zusätzlich zum Xbox Game Pass.

Seht euch hier den blutigen, neuen Trailer an: