Test Drive Unlimited Solar Crown: TDU Connect startet heute Abend

NACON und KT Racing erinnern an die TDU Connect, die heute, am 12. Juli 2023 um 19:00 Uhr online stattfinden wird. Darin wird in einer 30-minütigen Show das erste Gameplay-Material zu Test Drive Unlimited Solar Crown präsentiert. Die TDU Connect kann auf NACONs offiziellem YouTube-Kanal verfolgt werden.

Test Drive Unlimited Solar Crown wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Weitere Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.