Test Drive Unlimited Solar Crown: TDU Connect findet am 12. Juli statt

Autor:, in / Test Drive Unlimited Solar Crown

Die TDU Connect findet am 12. Juli 2023 statt. Mit dabei das erste Gameplay-Material zum Titel Test Drive Unlimited Solar Crown.

NACON und KT Racing kündigen heute die TDU Connect an, die am 12. Juli 2023 um 19:00 Uhr online stattfinden wird. Darin wird das erste Gameplay-Material zum Titel Test Drive Unlimited Solar Crown präsentiert.

Im Rahmen der TDU Connect werden erste Gameplay-Bilder von Test Drive Unlimited Solar Crown veröffentlicht. Alain Jarniou, Creative Director bei KT Racing wird der Community die neue Edition des Wettbewerbs vorstellen und lädt Racing-Fans aus der ganzen Welt ein, sich in die elitäre Welt von Motorsport, Lifestyle und Luxus zu begeben. Neben den neuen Fotos werden auch weitere Überraschungen in der 30-minütigen Veranstaltung zu sehen sein.

Für Test Drive Unlimited Solar Crown wurde Hongkong Island im Maßstab 1:1 nachgebildet. Auf dieser Insel nehmen alle an einem außergewöhnlichen Wettbewerb teil, der sogenannten Solar Crown, die von der einflussreichen Organisation namens Radiant organisiert wird. Am Steuer von Rennwagen renommierter Marken wie Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo und vielen anderen können die verschiedenen Areale der Insel erkundet oder an den beliebtesten Rennen auf Hongkong Island teilgenommen werden.

Alle im Spiel erarbeiteten Errungenschaften spiegeln sich in den eigenen Autos wider, die im Solar Hotel ausgestellt und angepasst werden können. Fans können zwischen zwei Clans wählen, die durch ihren Kleidungsstil aus der Masse herausstechen.

Test Drive Unlimited Solar Crown behält die DNA des Originals bei und bietet gleichzeitig eine moderne, aktualisierte Vision des Multiplayer-Rennspiels, um in das Leben einzutauchen, was mit Luxus, Wettbewerb und erstklassigen Fahrzeugen verbunden wird.

Test Drive Unlimited Solar Crown wird für PlayStation 5, Xbox Series X | S und PC erscheinen. Weitere Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.