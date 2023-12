Test Drive Unlimited Solar Crown: The Racer Trailer gibt Vollgas

Autor:, in / Test Drive Unlimited Solar Crown

Der neue The Racer Trailer zu Test Drive Unlimited Solar Crown stellt die sozialen Interaktionen und den Wettbewerbsaspekt in den Vordergrund.

Test Drive Unlimited Solar Crown enthüllt The Racer Trailer, der einen anderen Spielstil für die wettbewerbsorientiertesten Fahrer vorstellt. Nach The Cruiser, das sich an diejenigen richtet, die einfach nur das Fahrerlebnis lieben, veranschaulicht diese Episode die sozialen Interaktionen und den Wettbewerbsaspekt des Spiels.

Andere Spieler herauszufordern ist eine der vielen Erfahrungen, die Test Drive Unlimited Solar Crown bietet. Eines der Hauptzielgruppen bei der Entwicklung des Spiels waren natürlich diejenigen, die sich mit anderen messen, ihre Grenzen austesten und sich an die Spitze der Rangliste hieven wollen.

Ein ganzer Haufen kompetitiver Inhalte

Um den Durst dieser Spieler nach Adrenalin zu stillen, bietet das MMO (Massively Multiplayer Online Game) eine Vielzahl von Aktivitäten: Circuit, Domination, Sprint, Time Trials und andere Online-Wettbewerbe, bei denen die Regeln und Umgebungen für höchst unterschiedliche Herausforderungen sorgen. Dazu gehört auch die Instant Challenge, eine Funktion, die es den Spielern ermöglicht, ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem Rivalen auszutragen. Wird die Herausforderung angenommen, wird eine Ziellinie nach dem Zufallsprinzip auf der Karte generiert. Um dem Ganzen noch mehr Würze zu verleihen, müssen die Teilnehmer ihre wertvollen Solarmünzen einsetzen.

Individualisierung der Autos, eine weitere Möglichkeit, sich unter die Leute zu mischen

Jeder Teilnehmer, der etwas auf sich hält, muss sich für die Mechanik seines Wagens interessieren, wenn er sich mit anderen messen will. Dafür gibt es in jedem Bezirk der Insel Werkstätten. Diese können nicht nur die Leistung, sondern auch das Aussehen der Fahrzeuge verbessern. Diese echten Vorbereitungswerkstätten sind Teil der verschiedenen sozialen Zentren, in denen die Spieler miteinander interagieren und sich von den Plänen ihrer Konkurrenten inspirieren lassen können.

Weitere Aspekte von Test Drive Unlimited Solar Crown werden in den kommenden Trailern vorgestellt und werben für verschiedene Möglichkeiten, das Spiel und die reichhaltige Umgebung von Hongkong Island optimal zu nutzen.

Auf der im Maßstab 1:1 nachgebauten Insel Hongkong könnt ihr an dem außergewöhnlichen Wettbewerb Solar Crown teilnehmen, der von der einflussreichen Organisation Radiant organisiert wird. Am Steuer von außergewöhnlichen Flitzern renommierter Marken wie Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo und vielen anderen könnt ihr die Insel mit ihren vielfältigen Umgebungen frei erkunden oder an den hochkarätigsten Wettbewerben auf Hongkong Island teilnehmen.

Abgesehen von euren Autos, die eure Inspirationen und Belohnungen für euren Fortschritt im Spiel widerspiegeln, könnt ihr euer Spielerlebnis nach eurem eigenen Bild gestalten: Wählt euren Clan, Sharp oder Street, und pflegt euren Stil, um andere zu beeindrucken, euch von der Masse abzuheben und euren Clan zu verteidigen.

Test Drive Unlimited Solar Crown hat die DNA der früheren Editionen beibehalten und verleiht dem Multiplayer-Rennspiel einen modernen, aktualisierten Look, der den Spielern Luxus, außergewöhnliche Autos und Wettbewerb bietet.

Macht euch bereit, in das Test Drive Unlimited Solar Crown-Erlebnis im Jahr 2024 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC einzutauchen.