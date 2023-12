Starfield: Stadtkarten und neue Reisemöglichkeiten in Arbeit

Autor:, in / Starfield

Für Starfield wird an neuen Features gearbeitet, darunter Stadtkarten und neue Reisemöglichkeiten.

Starfield bekam in dieser Woche ein kleines Update. Es enthielt zwar Fehlerkorrekturen aber keine neuen Inhalte oder signifikanten Verbesserungen.

Bethesda Game Studios arbeitet aber an neuen Features und Verbesserungen, wie man im Subreddit zum Rollenspiel verriet.

Zunächst wird Anfang des Jahres ein Update erscheinen, in dem eine große Anzahl von Korrekturen für „laufende Quests“ sowie FSR3 und XeSS enthalten sein wird.

Was die Wünsche der Community bezüglich Features anbelangt, so arbeitet das Team unter anderem an Stadtkarten über Mod-Unterstützung und sogar neuen Reisemöglichkeiten.

Diese Features plant man im Abstand von sechs Wochen zusammen mit Korrekturen in Updates zu verpacken. Kleine Hotfix zwischendrin sind aber auch möglich, sofern man es für sicher hält.