Test Drive Unlimited Solar Crown: The Explorer zeigt Offroad-Dimension

Autor:, in / Test Drive Unlimited Solar Crown

Test Drive Unlimited Solar Crown präsentiert einen neuen Trailer namens The Explorer.

Für Test Drive Unlimited Solar Crown – eine Kreation des Studios KT Racing – wurde soeben The Explorer enthüllt, ein neuer Trailer, der die Offroad-Dimension des Spiels vorstellt.

Nach The Cruiser, der für diejenigen gedacht war, die es gerne gemächlich angehen lassen, und The Racer, der sich an wettbewerbsorientierte Fahrer richtet, zeigt dieses Video die Vielfalt der Insel Hongkong mit ihren ungezähmten Gebieten – ideal für Spieler, die den Nervenkitzel suchen.

In Test Drive Unlimited Solar Crown macht das Fahren im Gelände einen großen Teil der Erfahrung dieses MOOR-Spiels (Massively Open Online Racing) aus.

Weitere Aspekte von Test Drive Unlimited Solar Crown werden in den kommenden Videos vorgestellt, in denen die verschiedenen Möglichkeiten gezeigt werden, das Spiel und die Reichtümer von Hongkong Island optimal zu nutzen.

Den Trailer gibt es hier:

Test Drive Unlimited Solar Crown erscheint 2024 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.