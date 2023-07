Deutsche Charts: AEW Fight Forever steigt weit oben ein

Gemüse anbauen, Tiere züchten, das Dorfleben genießen: Was vor 20 Jahren funktioniert hat, zieht auch 2023 noch die Leute in seinen Bann.

Mit Story of Seasons: A Wonderful Life erfährt der GameCube-Klassiker Harvest Moon: A Wonderful Life ein zeitgemäßes Remake. In den offiziellen deutschen Nintendo Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, schlägt die Farmsimulation nun gleich doppelt Wurzeln. Während die Standard-Version hinter The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Mario Kart 8 Deluxe Bronze holt, debütiert die Limited Edition an achter Stelle.

Zweitstärkste Neuerscheinung der Woche ist AEW Fight Forever. Das erste Videospiel zur 2019 gegründeten Wrestling-Promotion All Elite Wrestling kämpft sich zum Auftakt auf die Plätze drei (Xbox Series), sieben (PS5) und fünf (PS4). Spitzenreiter bleiben hier der Reihe nach Diablo 4, Final Fantasy XVI und Hogwarts Legacy, das zusätzlich die Xbox One-Tabelle anführt. Meistverkaufter PC-Titel ist abermals der Landwirtschafts-Simulator 22.