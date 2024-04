Deutsche Charts: Prinzessin Peach krönt sich zur Games-Königin

Eigentlich müsste Prinzessin Peach ab sofort Königin Peach heißen. Die Nintendo-Ikone landet mit ihrem aktuellen Abenteuer Princess Peach: Showtime! nicht nur den stärksten Switch-Start des Jahres, sondern nach dem PS5-Hit Final Fantasy VII Rebirth auch den zweitbesten Start über alle Plattformen hinweg.

In den offiziellen deutschen Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, verdrängt das Action-Adventure den Vorwochensieger Super Mario Bros. Wonder an die zweite Stelle.

Gleich fünf New Entries halten die PS5-Hitliste auf Trab. Während der Exklusivtitel Rise of the Ronin die Spitze erobert, räumt das Fantasy-RPG Dragon’s Dogma 2 dank Standard-Variante (zwei) und Lenticular-Version (vier) gleich doppelt ab. Die Neuinterpretation des Grusel-Klassikers Alone in the Dark verbreitet an dritter Stelle Angst und Schrecken; zudem startet der Multiplayer-Spaß South Park: Snow Day! auf Rang acht.

Im Xbox Series-Ranking macht WWE 2K24 Platz für Dragon’s Dogma 2 (eins) und Alone in the Dark (zwei). Die Wrestling-Simulation holt nun Bronze.

Auch die PC Games-Charts werden einmal durchgeschüttelt: Cities: Skylines 2 steht jetzt ganz vorne, gefolgt vom Landwirtschafts-Simulator 22, Neuzugang Alone in the Dark und dem vor sieben Tagen siegreichen We Are Football 2024. Meistverkauftes PS4- und Xbox One-Spiel bleibt GTA V.