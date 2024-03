Deutsche Charts: Stärkster Start für Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII gilt als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Die Erwartungen an eine Neufassung, die auf insgesamt drei Titel aufgeteilt wurde, waren entsprechend hoch.

Doch nach dem gelungenen Debüt von Final Fantasy VII Remake anno 2020 kann nun auch der zweite Teil, Final Fantasy VII Rebirth, auf ganzer Linie überzeugen.

In den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, legt der Square Enix-Kracher den bislang stärksten Start des (noch jungen) Jahres hin. Dank Standard- und Deluxe-Edition winken zudem die ersten beiden Positionen des PS5-Rankings.

In der Xbox Series-Auswertung tauschen Call of Duty: Modern Warfare III (jetzt auf eins) und Banishers: Ghosts of New Eden (jetzt auf zwei) die Spitzenplätze.

Meistverkauftes PS4- und Xbox One-Spiel bleibt Grand Theft Auto V, dem It Takes Two bzw. Burnout Paradise Remastered auf den Fersen sind. Die übrigen Tabellenführer heißen Super Mario Bros. Wonder (Nintendo Switch) und Landwirtschafts-Simulator 22 (PC).