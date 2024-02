Deutsche Charts: TEKKEN 8 verteidigt die Krone

Autor:, in / Deutsche Charts

Im Xbox Series-Ranking verteidigt TEKKEN 8 die Krone vor Suicide Squad: Kill the Justice League. In den offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, ballert sich Helldivers 2, der Nachfolger des 2015er-Hits aus dem Stand, an die zweite Stelle. Nur TEKKEN 8 hält die Weltraum-Marines vom direkten Durchmarsch ab.

Meistverkaufter Nintendo Switch-Titel bleibt Super Mario Bros. Wonder, gefolgt von Mario Kart 8 Deluxe. Ebenso ihre Spitzenposition behaupten Grand Theft Auto V (PS4, Xbox One) und der Landwirtschafts-Simulator 22 (PC).