Mobile-Gaming: NBA Infinite erscheint am Sonntag

NBA Infinite, das offiziell lizensierte, actionreiche Basketball-Spiel, erscheint weltweit am 18. Februar um 12 Uhr. Das Spiel kann kostenlos im App Store und Google Play Store heruntergeladen werden.

„NBA Infinite ist ein Spiel, das von Anfang an mit dem Spieler im Kopf gebaut wurde”, sagt Anthony Crouts, Senior Director, Level Infinite. „Unser Team hat sich das Ziel gesetzt, ein Erlebnis zu erschaffen, das alles widerspiegelt, was Fans an Basketball lieben. Gemeinsam mit der NBA und der NBPA, haben wir ein Spiel entwickelt, dass ihre Leidenschaft mit einem immersiven Erlebnis direkt aufs Handy transportiert.“

NBA Infinite ist ein Echtzeit-PvP-Mobilespiel, mit Liebe für das beste Spiel der Welt – NBA-Basketball. Spieler schließen sich mit ihren Freunden zusammen, um ein Team für 3-gegen-3-Matches zusammenzustellen, oder um zu sehen, wer wirklich am meisten kann, in 1-gegen-1 und Dynasty-5-gegen-5.

Die Echtzeit-Online-Competitive-Modi bieten ein einzigartiges Erlebnis für Mobile. Im Spiel können die Spieler ihr Traumteam an derzeitigen NBA-Stars zusammenstellen, wichtige Entscheidungen treffen, um eine Starting Five in ein Meisterschaftsteam zu verwandeln, sowie den Trainerstab upgraden, um die defensiven und offensiven Taktiken zu stärken.

Karl-Anthony Towns wird der erste ikonische Athlet im Spiel. Als Gesicht von NBA Infinite, wird Towns im Spiel neben einigen anderen Brand Ambassadors wie De’Aaron Fox, RJ Barrett, Tobias Harris, Andrew Wiggins und Jrue Holiday vertreten sein.

Außerdem fungiert NBA All-Star Rudy Gobert als Brand Ambassador in Europa. Um diese Star-Power zu begleiten, tritt der langjährige NBA-Announcer Mark Jones NBA Infinite für Play-by-Play in englischsprachigen Regionen bei. Regionale Sportkommentatoren sind mit Michael Körner in Deutschland, Xavier Vaution in Frankreich und Rômulo Mendonça in Brasilien verfügbar.

„NBA Infinite bietet der NBA eine einzigartige Gelegenheit, unsere Fans einzubeziehen und sie den Spielern, der Liga und einander näher zu bringen“, sagt Adrienne O’Keeffe, VP of Global Partnerships & Media at NBA. „Wir freuen uns darauf, die Begeisterung der NBA unseren Fans weltweit zu bringen, so dass sie immer und überall antreten können.“ „Level Infinite und Lightspeed Studios haben ein einzigartiges Gaming-Erlebnis rund um Basketball erschaffen”, sagt Josh Goodstadt, Chief Commercial Officer von THINK450, der Innovations- und Partnerschafts-Engine der NBPA. „Wir freuen uns, so viele unserer Spieler als Brand Ambassador dabei zu haben; das versinnbildlicht ihre gemeinsame Leidenschaft für Gaming. Es ist so wichtig für uns, mit Firmen zusammenzuarbeiten, die unsere Spieler ins Rampenlicht stellen – und NBA Infinite tut genau das.“

NBA Infinite bietet ein wahres NBA-Mobile-Gaming-Erlebnis, das sich mit der Liga jede Saison weiterentwickelt:

Auf dem Platz: Spieler werden zum Floor-General in Dynasty, dominieren in 1-gegen-1-Pickup-Spielen – oder verbessern ihre Fähigkeiten in Casual Modes wie dem Three-Point Contest und 11-Point Game. Sie treffen die wichtigen Late-Game-Entscheidungen und bauen auf ihnen auf, für ihren nächsten Run auf die Larry O’Brien Trophy.

Team Up und Wettbewerb: Gemeinsam mit Freunden bauen Spieler ihr Championship-PvP-Team im 3-gegen-3, oder wetteifern darum, wer wirklich am meisten kann, in 1-gegen-1 und 5-gegen-5. Die Online-Competitive-Modi bieten ein einzigartiges Erlebnis für Mobile. Spieler bestreiten schnelle Sessions und Multiplayer-Erlebnisse zwischen allen Spielern von NBA Infinite, um ihren Wettkampfgeist zu fördern. Sie können überall spielen und wetteifern um ihre Highlights mit der Welt teilen.

NBA-Starspieler sammeln: Spieler sammeln echte NBA-Spieler, von denen jeder mit einem einzigartigen Moveset ausgestattet ist. Die Spieler werden hochgelevelt, um auf den Korb zu zielen wie Giannis Antetokounmpo, zurückzutreten und zu glänzen wie Kevin Durant, die Defensive auf Skates zu versetzen wie Trae Young oder den ganzen Tag Drei-Punkte-Würfe zu versenken wie Stephen Curry.

Nonstop NBA-Action: Spieler überspielen ihre Gegner mit Exclusive- und Dominance-Fähigkeiten, einzigartig für jeden NBA-Star, vollenden das perfekte Give-and-Go und werfen den spielentscheidenden Buzzer Beater – alles komfortabel auf dem Handy.

Team-Management zum Sieg: Schwere Entscheidungen verwandeln die Starting Five der Spieler in ein legendäres Team, das Meisterschaft nach Meisterschaft gewinnt. Spieler upgraden ihren Trainerstab, um ihre defensiven und offensiven Taktiken zu stärken und auf dem Parkett auszuführen.

Hier gibt es noch einen neuen Trailer zu sehen: