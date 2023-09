Mobile-Gaming: Monster Hunter Now ab heute erhältlich

Niantic, Inc. und Capcom Co. Ltd. veröffentlichen heute das Handyspiel Monster Hunter Now, das die weltweit beliebte „Monster Hunter“-Serie von Capcom mit der echten Welt verschmelzen lässt.

Niantic, Inc. und Capcom Co. Ltd. veröffentlichen heute das Handyspiel Monster Hunter Now, das die weltweit beliebte „Monster Hunter“-Serie von Capcom mit der echten Welt verschmelzen lässt.

Mehr als drei Millionen Menschen haben sich für Monster Hunter Now vorregistriert. Das Spiel ist ab sofort im App Store und bei Google Play in neun Sprachen erhältlich: Japanisch, Englisch, Koreanisch, traditionelles Chinesisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und brasilianisches Portugiesisch.

Monster Hunter Now ist darauf ausgelegt, Spielspaß in Parks auf der ganzen Welt zu bringen. Zu den heute angekündigten neuen Funktionen gehören:

Mit dem AR-Kameramodus erscheinen majestätische Monster direkt in der realen Umgebung. Spieler können mit ihnen interagieren und die Reaktionen der Monster ganz einfach auf Social Media teilen.

Ist ein Monster einmal zu schwer, können Jäger sich mit dem Group Hunt-Feature ganz einfach mit Anderen zusammenschließen. Es werden automatisch Jäger in der Nähe gesucht, die bereit sind, ein Team zu bilden.

Zwei neue Funktionen machen das noch einfacher:

Freunde: Finde Freunde über einen QR- oder Freundescode oder rekrutiere neue Spieler über einen Einladungscode. So kann nicht nur zusammen gespielt werden, sondern auch Belohnungen, wie Erholungspillen und Farbbälle lassen sich so verdienen. Bis zu vier Jäger können so zusammen auf die Jagd gehen.

Partys: In Jagdgruppen kann sich eine bestimmte Gruppe von Jäger organisieren, um gemeinsam zu spielen, auch wenn sie weiter voneinander entfernt sind. Jedes Mitglied der Gruppe kann die Monster, die es findet, gemeinsam mit den anderen Spieler jagen.

Wie in anderen Monster Hunter-Titeln auch, erleichtert Monster Hunter Now die Jagd, indem es Jäger erlaubt, Ausrüstung und Waffen zu speichern, um sie während des Spiels schnell wechseln zu können.

Mit dem Loadout-Feature, das sich viele Fans während des Soft-Launch gewünscht hatten, können Spieler Rüstung, Waffen und weitere Ausrüstung vor jeder Monster-Begegnung schnell auswechseln.

„Endlich ist der Tag gekommen, an dem Monster Hunter Now für alle auf der ganzen Welt verfügbar ist. Monster Hunter Now ist ein einzigartiges Monster Hunter-Erlebnis, das einfache, aber vielschichtige Jagden auf dem Smartphone durch einfaches Tippen und Wischen sowie Echtzeit-Multiplayer-Action mit Freunden bietet. Egal, ob man ein Neuling in der Welt von Monster Hunter ist oder ein langjähriger Fan, wir glauben, dass dies eine aufregende neue Erfahrung wird.“ Ryozo Tsujimoto, Produzent der Monster Hunter-Serie bei Capcom. „Monster Hunter Now ist die perfekte Kombination aus der Niantic-Philosophie, die echte Welt zu erkunden, und dem puren Spaß, gemeinsam Monster zu jagen und zu bekämpfen“, sagt Kei Kawai, Chief Product Officer von Niantic. „Das Spiel wurde mit Blick auf das mobile Erlebnis entwickelt und ist leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern. Wir hoffen, dass es diese geschichtsträchtige Spielserie ehrt und die Fans über Jahre hinweg begeistert.“

Niantic hat eng mit Capcom zusammengearbeitet, um ein Spiel zu entwickeln, das der beliebten Welt von Monster Hunter treu bleibt und diese gleichzeitig für noch mehr Spieler in mobiler Form zugänglich macht.

Zur Markteinführung haben die Unternehmen mit der beliebten Rockband ONE OK ROCK an einem Musikvideo mit dem Titel „Make It Out Alive“ zusammengearbeitet, in dem ein Jäger durch die Straßen von Tokio rennt und an der Shibuya-Kreuzung auf Diablos trifft.