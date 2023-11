Mobile-Gaming: Entwicklervideo zu Command & Conquer: Legions

In Command & Conquer: Legions werden die Spieler zum Befehlshaber ihrer eigenen Armee und führen eine breite Palette von ikonischen Command & Conquer-Einheiten in einer Vielzahl von PVP- und PVE-Missionen an.

Nun wurde ein Interview mit den Entwicklern des kommenden mobilen Strategiespiels Command & Conquer: Legions veröffentlicht, in dem einige der Beweggründe für die Entwicklung des Spiels erläutert werden.

In Command & Conquer: Legions nehmen Spieler an strategischen PVE- und PVP-Schlachten gegen andere Fraktionen teil, während sie Tiberium sammeln. Die mächtige, auf die Erde gebrachte Ressource, kann entweder für den technologischen Fortschritt oder zur Zerstörung von Feinden eingesetzt werden. Auf einer großen Karte, die sie mit anderen Kommandanten weltweit teilen, können die Spieler strategische Allianzen ihrer Wahl bilden, um Angriffe mit ihren Verbündeten zu koordinieren, Ressourcen zu teilen und Strategien zu entwickeln. Spieler schicken Einheiten aus, um strategische Orte zu erobern, so viele Tiberiumspitzen wie möglich zu sammeln und wertvolle Ressourcen zu erhalten. Außenposten erweitern die Reichweite und sichern Nachschublinien, während die Spieler Ressourcen ernten, Basen bauen, fortschrittliche Technologien entwickeln und Städte und Regionen erobern, um den Sieg zu erringen.

Command & Conquer: Legions wird im Jahr 2024 auf Google Play für Android-Geräte und im App Store für iPhone und iPad erscheinen.