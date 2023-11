Take-Two Interactive: Vorsicht bei möglichen Film-Adaptionen

Mit Borderlands und BioShock befinden sich derzeit Verfilmungen zu zwei Take-Two-Marken in Arbeit. Mit beliebten Brands wie Grand Theft Auto oder Red Dead Redemption verfügt das Unternehmen über weitere hochkarätige Kandidaten für eine potenzielle Film-Adaption.

Während einer kürzlich abgehaltenen Geschäftskonferenz gab CEO Strauss Zelnick an, dass man über weitere Verfilmungen diskutiere, dabei allerdings einen sehr selektiven und vorsichtigen Ansatz verfolge.

Schließlich könne ein Fehlschlag schwerwiegende Folgen nach sich ziehen:

„Wenn wir bereit wären, die Bilanz des Unternehmens zu nutzen, um einen Film oder eine Fernsehserie zu machen, dann würden wir im Falle eines großen Erfolgs davon profitieren. Aber wir sind nicht bereit, die Bilanz des Unternehmens auf diese Weise zu nutzen, weil das Risiko-Ertrags-Profil für uns unattraktiv ist.“

„Das sind sehr schwierige Geschäftsfelder. Ich war in diesen Geschäftsfeldern erfolgreich, sie sind sehr herausfordernd und nicht das, was wir tun. Wir bevorzugen das Risiko-Ertrags-Profil unseres Geschäftsfeldes.“

„Das bedeutet, dass wir nur über eine Lizenzvereinbarung mit einer dritten Partei in diesem Geschäft tätig sein können. Und lassen Sie uns das im Kontext sehen. Mattel sagte, dass die erwarteten Gewinne aus der Lizenzierung der Barbie IP für einen Film etwa 125 Millionen Dollar betragen würden. Barbie ist ein riesiger, riesiger Erfolg, ein außerordentlicher Erfolg, also sollte man nicht von einem riesigen Erfolg ausgehen und die Zahlen auf diese Weise betrachten.“

„Selbst in einem wirklich guten Szenario würden die Lizenzgebühren für viele unserer Produkte nur einen Bruchteil davon ausmachen, nicht wirklich genug, um hier von Bedeutung zu sein. Und das müssen wir auch gegen das Risiko eines Misserfolgs abwägen. Und die Erfolgsquoten im Filmgeschäft sind weitaus geringer als im interaktiven Unterhaltungsgeschäft.“

„Unsere Erfolgsquoten für Konsolenspiele liegen zwischen 80 und 90 Prozent. Die Erfolgsquote eines gut geführten Filmstudios liegt bei etwa 30 Prozent, das heißt, es besteht eine 70-prozentige Chance, dass der Film, den wir lizenzieren, scheitern könnte.“

„Im Erfolgsfall ist der Nutzen für unser Endergebnis also nicht minimal, er ist nicht gleich null, aber er ist nicht wirklich wichtig für das, was wir machen. Im Falle eines Scheiterns besteht die Gefahr, dass das zugrundeliegende geistige Eigentum gefährdet wird, die Messlatte liegt also hoch.“

„Wir haben zwei Titel lizenziert, wir haben Borderlands an Lionsgate lizenziert, da kommt ein Film, wir haben BioShock lizenziert, darauf freuen wir uns auch. Und wir haben weitere Titel in der Diskussion, aber noch nichts, was wir ankündigen könnten. Aber wir werden sehr, sehr wählerisch und sehr vorsichtig sein.“