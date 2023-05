Take Two Interactive hat für das Fiskaljahr 2025 einen Umsatzsprung sowie weiteres Wachstum für das Jahr 2026 prognostiziert.

Für das laufende Fiskaljahr, das im März 2024 endet, erwartet das Unternehmen Nettobuchungen in Höhe von 5,45 bis 5,55 Milliarden US-Dollar. Das stellt eine Erhöhung gegenüber der 5,28 Milliarden US-Dollar des abgelaufenen Geschäftsjahres dar, soll aber bald übertroffen werden.

Die Ankündigung, im Geschäftsjahr 2025 mit mehr als 8 Milliarden US-Dollar Nettobuchungen zu rechnen, lösten Diskussionen darüber aus, welcher Titel für diesen Sprung verantwortlich sein könnte.

„Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2025 ist es ein mit Spannung erwartetes Jahr für unser Unternehmen“, erläuterte Take Two CEO Strauss Zelnick die Zahlen. „Seit mehreren Jahren bereiten wir unser Unternehmen auf die Veröffentlichung einer unglaublich robusten Projektpipeline vor, von der wir glauben, dass sie unserem Unternehmen zu noch größerem Erfolg verhelfen wird.“

„Wir gehen davon aus, dass wir im Geschäftsjahr 2025 mit der Einführung mehrerer bahnbrechender Titel in diese neue Ära eintreten werden, von denen wir glauben, dass sie neue Maßstäbe in unserer Branche setzen und es uns ermöglichen werden, über 8 Milliarden US-Dollar an Nettobuchungen und über 1 Milliarde US-Dollar an bereinigtem, uneingeschränktem operativen Cashflow zu erzielen.“

„Wir gehen davon aus, diese Dynamik aufrechtzuerhalten, und im Geschäftsjahr 2026 und darüber hinaus noch höhere Betriebsergebnisse zu liefern.“