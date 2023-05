Supermassive Games arbeitet an einem Singleplayer-Spiel im Dead by Daylight-Universum.

Behaviour Interactive kündigt an, dass ein neues interaktives Singleplayer-Story-Game von Supermassive Games, dem Studio hinter Until Dawn, The Dark Pictures Anthology und The Quarry, in Entwicklung ist.

Das Spiel wird Spielern ein intensives erzählerisches Erlebnis im Dead by Daylight-Universum bieten, bei dem es um Leben und Tod geht. Weitere Informationen zu diesem Projekt werden im Laufe dieses Jahres bekannt gegeben.

Seit dem Beitritt zur Behaviour Interactive-Familie hat auch das Team von Midwinter Entertainment an einem neuen Spiel gearbeitet, das ebenfalls im Dead by Daylight-Universum angesiedelt ist. Dieses Multiplayer-PVE-Spiel wird sich mit Themen wie Habgier befassen, wobei Teams von bis zu vier Spieler eine seltsame neue Ecke des Reichs der Entität erobern können.