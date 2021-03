Supermassive Games: Nordisk Games investiert in Until Dawn-Studio

Nordisk Games investiert in das in Großbritannien ansässige Studio Supermassive Games.

Das in Kopenhagen ansässige Nordisk Games expandiert sein Portfolio und sichert sich einen kleinen Anteil von 30,7 % an Supermassive Games, welche unter anderem bekannt sind durch ihre erfolgreichen Spiele wie Until Dawn und The Dark Pictures Anthology. Dazu ist ein unangekündigtes Spiel bereits in Arbeit.

Eigentümer von Nordisk Games ist Nordisk Film. Was wiederum ein Teil von Egmont ist und zur Nordic Media Gruppe gehört. In den vergangenen Jahren konnte man sich ein großes Portfolio an verschiedenen Studios sichern. Darunter sind Avalanche Studios Group, Star Stable Entertainment, Raw Fury und MercurySteam.

Supermassive Games wird laut eigener Aussage, das neunte Studio, welches sich nun hinzugesellt und ist das erste Investment aus dem Vereinigten Königreich.