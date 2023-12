Supermassive Games: Singleplayer-Spiel bei den Awards

Supermassive Games wird allem Anschein nach sein neues Singleplayer-Spiel im Dead by Daylight-Universum in Kürze bei den Game Awards präsentieren.

Über das Singleplayer-Spiel im Dead by Daylight-Universum von Supermassive Games haben wir bereits berichtet. Jetzt scheint es so, dass das Studio Supermassive Games, verantwortlich für Until Dawn, The Dark Pictures Anthology und The Quarry, bei den Game Awards 2023 dabei ist und das neue Spiel enthüllen wird.

Weitere Details sind bisher nicht bekannt. Die Show zu den Game Awards 2023 startet heute Nacht um 1:15 Uhr deutscher Zeit.