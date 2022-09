Supermassive Games: Nächstes Horrorspiel bereits in Entwicklung

Autor:, in / Supermassive Games

Laut The Quarry-Director Will Byles arbeitet sein Team bei Supermassive Games bereits am nächsten Horrorspiel.

Durch Spiele wie Until Dawn, The Dark Pictures Anthology und dem kürzlich veröffentlichten The Quarry konnte sich das Entwicklerstudio Supermassive Games über die Jahre einen Ruf als Horrorspezialist erarbeiten.

Dass man auch zukünftig beabsichtigt, diesen Weg fortzuführen, verriet nun The Quarry-Director Will Byles. Sein Team arbeite bereits am nächsten Horrorspiel, welches zwar vom Teen-Horror-Stil der letzten Titel abweichen soll, aber trotzdem auf klassischen Horror setzen wird. Erscheinen soll das Spiel frühestens 2025:

„Wir haben die Arbeiten am nächsten Spiel gestartet. Ich kann euch nicht wirklich viel darüber sagen, aber wir haben bereits begonnen. Auch diesmal bleiben wir dem Horror-Genre treu. Es hat die gleiche Größe wie The Quarry … und das ist ungefähr alles, was ich sagen kann, ohne zu viel zu verraten.“ „Möglicherweise ist es ein bisschen wie … Ich weiß nicht, wie weit wir das Teenie-Horror-Ding noch dehnen können, denn besonders wenn wir versuchen, etwas Neues zu machen, ist die Anzahl der Überraschungen, die man hinzufügen kann, begrenzt.“ „The Dark Pictures erforscht Hunderte von Varianten des Horror-Genres. Um was es jetzt geht, und ich kann Ihnen nicht genau sagen, was es ist, ist eine kleine Abkehr von dieser Art von Standard, aber es handelt sich immer noch um klassischen Horror.“ „Es werden sicherlich nicht wieder sieben Jahre vergehen, wie nach Until Dawn. Es wird 2025 sein, oder vielleicht 2026.“