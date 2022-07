Supermassive Games: The Quarry-Entwickler von Nordisk Games übernommen

Das dänische Unterhaltungsunternehmen Nordisk Games hält ab sofort 100 Prozent der Anteile an The Quarry-Entwickler Supermassive Games.

Das dänische Unterhaltungsunternehmen Nordisk Games hat die vollständige Übernahme des britischen Entwicklerstudios Supermassive Games (The Quarry, Until Dawn, The Dark Pictures Anthology-Reihe) bekannt gegeben.

Neben dem nun übernommenen Supermassive Games ist Nodisk unter anderem im Besitz der Avalanche Studios (Just Cause, Mad Max) sowie Anteilseigner an Raw Fury (Call of the Sea) und MercurySteam (Metroid: Samus Returns).

Das 2008 gegründete Entwicklerstudio beheimatet mittlerweile über 300 Mitarbeiter und konnte mit seinem Horrortitel Until Dawn 2015 einen BAFTA-Award gewinnen. Die nun geschlossene Partnerschaft ermöglicht für die Zukunft noch stärkere Wachstumsperspektiven, wie Supermassive-CEO Pete Samuels verdeutlicht:

„Es ist etwas mehr als ein Jahr her, seit Nordisk Games eine erste Investition in Supermassive Games und unsere Vision für die Zukunft getätigt hat.“ „Während dieser Zeit haben wir festgestellt, dass wir viele wichtige Werte mit Mikkel und seinem Team teilen, und wir glauben, dass diese Werte für unsere bestehenden Handelspartner, die wir weiterhin unterstützen werden, ebenso wichtig sind.“ „Nachdem wir im vergangenen Jahr so positive Erfahrungen gemacht hatten, war es keine schwierige Entscheidung, als Nordisk Games eine Erhöhung seiner Investition in Betracht ziehen wollte. Wir haben eine aufregende und ehrgeizige Wachstumsstrategie für Supermassive Games und die Eigentümerschaft von Nordisk Games verstärkt diese nur.“ „Ich bin sehr gespannt, wohin uns die durch diese Partnerschaft gebotene Sicherheit und der kontinuierliche Zugriff auf die Expertise von Nordisk Games als Nächstes führen werden.“

Auch für Mikkel Wieder, CEO von Nordisk Games, war nach der erfolgreichen einjährigen Zusammenarbeit eine Erweiterung der Partnerschaft der logische nächste Schritt:

„In dem Jahr, in dem wir mit Pete und Joe und dem gesamten Supermassive-Team zusammengearbeitet haben, ist uns klar geworden, wie viel Talent vorhanden ist und wie viel Potenzial für die Weiterentwicklung der Art von Story- und narrativen Spielen, in denen sie sich auszeichnen, vorhanden ist.“ „Durch den Erwerb von 100 % des Studios können wir unsere Unterstützung für das Team verstärken und vor allem die großartige Arbeitsbeziehung, die wir mit ihnen haben, fortsetzen.“