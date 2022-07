Tribes of Midgard: Rollenspiel erscheint Mitte August für Xbox und Switch

Autor:, in / Tribes of Midgard

Das Survival-Action-Rollenspiel Tribes of Midgard erscheint am 16. August 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch.

Wie Gearbox Publishing und Norsfell bekannt geben, wird das seit knapp einem Jahr für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erhältliche Survival-Rollenspiel Tribes of Midgard am 16. August 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Tribes of Midgard unterstützt dabei Smart Delivery auf der Xbox.

Pünktlich zur Veröffentlichung startet Season 3 des Rollenspiels mit umfangreichen Neuerungen. Quasi der perfekte Zeitpunkt für Neueinsteiger, wie Norsfell Co-Founder und Creative Director Julian Maroda in einer Pressemitteilung bekräftigt:

„Seit dem ersten Tag hat sich unser Team voll und ganz dafür eingesetzt, unseren Spielern erweiterte Funktionen und neue Inhalte bereitzustellen und unseren eigenen Tribe (von Midgard!) aufzubauen, der jetzt über zwei Millionen Spieler stark ist und weiterwächst!“ „Die Veröffentlichung auf Xbox und Switch ist unser jüngster Versuch, Tribes of Midgard zusammen mit unserer blühenden Community weiter aufzubauen und gleichzeitig Neuankömmlinge willkommen zu heißen. Saison 3 ist gewaltig und bei weitem unser bisher größtes Update, das bahnbrechende Inhalte wie unsere neueste Saga (und den größten Bösewicht) sowie eine vollständige Überarbeitung des Überlebensmodus bietet. Dieses ‚Survival 2.0‘ könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen, es ist der perfekte Ausgangspunkt für neue Spieler auf Xbox und Nintendo Switch!“

Season 3 von Tribes of Midgard bietet eine umfangreiche neue Quest in einer Vulkan-Umgebung, welche mit neuen Gegnerarten sowie klimatischen Widrigkeiten für eine komplett neue Herausforderung sorgt.

Obendrein wird der Survival-Modus mitsamt seinem Crafting-System einer Überarbeitung unterzogen, welche das Spielerlebnis bedeutend verändern sollen. Neben den grundlegenden Änderungen dürfen sich Spieler über Speere als neuen Waffentyp und die Möglichkeit des Fischens freuen.