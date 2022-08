Tribes of Midgard: Animierter Trailer zum Überlebensmodus-Update

Autor:, in / Tribes of Midgard

Ein animierter Trailer zum Überlebensmodus schürt die Vorfreude auf das bald verfügbare Update für Tribes of Midgard.

Mit der Roadmap hatte Entwickler Norsfell die Spieler bereits im Juli wissen lassen, welche Neuerungen in den nächsten Monaten in Tribes of Midgard umgesetzt werden.

Ein animierter Trailer erinnert euch jetzt daran, dass das Überlebensmodus-Update zusammen mit Season 3: Inferno Saga am 16. August erscheinen wird.

Im Überlebensmodus könnt ihr Midgard ganz ohne den Druck von Ragnarök erkunden und müsst keine Angst vor Bedrohungen haben. Ihr erkundet die Welt in eurem ganz eigenen Tempo und baut beeindruckende Gebäude, eher ihr in der Zeitlinie aufsteigt.