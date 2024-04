WRATH: Aeon of Ruin: Von Quake inspirierter Shooter verfügbar

Der von Quake inspirierte FPS WRATH: Aeon of Ruin bringt das Gemetzel auf die Konsolen.

WRATH: Aeon of Ruin, der vom Original „Quake“ inspirierte Dark-Fantasy-Horror-FPS von den Publishern Fulqrum Publishing und 3D Realms sowie den Entwicklern KillPixel Games und Slipgate Ironworks, hinterlässt eine Blutspur auf PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch in den digitalen Storefronts. Physische Versionen der Konsolenversionen sind für Ende Mai 2024 geplant.

Die Konsolenversion von WRATH enthält alle Inhalte der PC-Version 1.0, mit einer fesselnden Geschichte, die sich über drei Episoden erstreckt, von denen jede mit einem epischen Bosskampf, einem Arsenal von neun tödlichen Waffen, drei Powerup-verleihenden Siegeln und zehn speicherbaren Artefakten sowie einer Schar monströser Feinde abgeschlossen wird.

Taucht aus den Ruinen der Alten Welt auf und begebt euch als Outlander auf eine blutrünstige Mission. Folgt dem Ruf des Hirten der verirrten Seelen, die verbliebenen Wächter der Alten Welt zu eliminieren, die für den katastrophalen Zustand des Reiches verantwortlich sind.

Bringt sie zur Strecke und hinterlasst dabei eine flammende Spur von Tod und Zerstörung. Schießt euch mit einer doppelläufigen Schrotflinte durch Horden von 15 verschiedenen Gegnertypen oder bahnt euch mit der Ruinenklinge einen Weg nach vorn.

Erhöht die Intensität mit biologischen Waffen, die die Zähne und Zysten des Gegners in tödliche Geschosse verwandeln. Die Kämpfe in WRATH verbinden gekonnt rasante Action mit aggressivem Gameplay zu einer modernen Interpretation von Retro-Ego-Shootern.

Die post-apokalyptische Welt von WRATH besteht aus 15 Karten, die sich auf drei verschiedene Hubs verteilen. Wandert durch uralte Krypten, verfallene Ruinen und gespenstische Wälder. Durchkämmt jeden Zentimeter eines jeden Gebiets und entdeckt verschiedene Geheimnisse und Gegenstände, die euch beim Überleben helfen. Sammelt tödliche Waffen und macht dem Ansturm von Gegnern, die hinter jeder Ecke lauern, die Hölle heiß.

Den neuen WRATH: Aeon of Ruin Trailer gibt es hier zu sehen: