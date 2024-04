WRATH: Aeon of Ruin: Release-Termin für Konsolen bekannt

Der Ego-Shooter Wrath: Aeon of Ruin wird schon bald für Konsolen erhältlich sein.

Der mit der originalen Quake-Engine angetriebene Ego-Shooter Wrath: Aeon of Ruin verließ Ende Februar den Early Access auf Steam und ist seitdem in Version 1 für PC erhältlich.

Jetzt verkündete man endlich den Release-Termin für Konsolen. In einem Posting auf X gab man den 25. April für die Plattformen Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch an.