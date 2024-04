Grand Theft Auto V: Highlights der Woche in GTA Online

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Diese Woche in GTA Online: Nachtclub-Boni, neue Community-Serie, kostenloses T-Shirt und mehr.

Nachtclub-Besitzer in GTA Online werden diese Woche ganz nebenbei reich: Sowohl die Belohnungen für Nachtclub-Gütermissionen als auch die Tageseinnahmen werden diese Woche verdoppelt. Feiert eure sprudelnde Geldquelle am besten an der Bar und genießt die Freigetränke.

Und: Wer selbst gerne in die Nachtclub-Szene einsteigen will, kann diese Woche einen eigenen Nachtclub mit 30 % Rabatt erwerben.

Die Highlights der Woche:

Doppelte GTA$ & RP für Nachtclubverkäufe und in Tiny Racers

für Nachtclubverkäufe und in Tiny Racers Doppelte Nachtclub-Tageseinnahmen

2x GTA$ und 4x RP für Kontaktmissionen von Simeon

für Kontaktmissionen von Simeon Das Blêuter’d-T-Shirt kostenlos fürs Spielen in dieser Woche

fürs Spielen in dieser Woche Dreifache GTA$ und RP für neue Jobs aus der Community-Serie

für neue Jobs aus der Community-Serie Belohnung für die wöchentliche Herausforderung: Schließt fünf Nachtclub-Management-Missionen ab und erhaltet 100.000 GTA$ und das Bourgeoix-T-Shirt

Schließt fünf Nachtclub-Management-Missionen ab und erhaltet und das Zielfahrzeuge für Schrotthandelraube: Maibatsu Penumbra FF (Sportwagen), Pegassi Zentorno (Supersportwagen), Karin Previon (Coupé)

Maibatsu Penumbra FF (Sportwagen), Pegassi Zentorno (Supersportwagen), Karin Previon (Coupé) Im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: Dewbauchee Rapid GT Classic (Klassiker), Vulcar Fagaloa (Klassiker), Grotti Carbonizzare (Sportwagen), Bravado Buffalo S (Sportwagen), Dinka Enduro (Motorrad)

Dewbauchee Rapid GT Classic (Klassiker), Vulcar Fagaloa (Klassiker), Grotti Carbonizzare (Sportwagen), Bravado Buffalo S (Sportwagen), Dinka Enduro (Motorrad) Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Declasse Impaler LX (Muscle-Car) und Karin Asterope GZ (Limousine)

Declasse Impaler LX (Muscle-Car) und Karin Asterope GZ (Limousine) Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Gewinnt drei Rennen der LS-Car-Meet-Serie in dieser Woche und erhaltet den Lampadati Casco (Klassiker)

Gewinnt drei Rennen der LS-Car-Meet-Serie in dieser Woche und erhaltet den Lampadati Casco (Klassiker) Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Grotti Stinger GT (Klassiker), Benefactor Feltzer (Sportwagen), Obey 9F Cabrio (Sportwagen)

Grotti Stinger GT (Klassiker), Benefactor Feltzer (Sportwagen), Obey 9F Cabrio (Sportwagen) Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Grotti Itali GTO Stinger TT (Sportwagen)

Grotti Itali GTO Stinger TT (Sportwagen) Der Hauptpreis am Glücksrad: Vapid Dominator GTT (Muscle-Car)

Vapid Dominator GTT (Muscle-Car) 30 % Rabatt auf Nachtclubs sowie auf ihre Verbesserungen und Anpassungen

auf Nachtclubs sowie auf ihre Verbesserungen und Anpassungen Kostenlose Drinks in Nachtclubs

in Nachtclubs Fahrzeugrabatte: 40 % Rabatt auf die Mammoth Patriot Stretch (SUV), den Vapid Festival-Bus (Dienstfahrzeug), die Nagasaki Shinobi (Motorrad) und den Cheval Taipan (Supersportwagen) sowie 30 % auf den Grotti Stinger GT (Klassiker) und den Dewbauchee Rapid GT Classic (Klassiker)

40 % Rabatt auf die Mammoth Patriot Stretch (SUV), den Vapid Festival-Bus (Dienstfahrzeug), die Nagasaki Shinobi (Motorrad) und den Cheval Taipan (Supersportwagen) sowie 30 % auf den Grotti Stinger GT (Klassiker) und den Dewbauchee Rapid GT Classic (Klassiker) Rabatte beim Waffentransporter: 60 % Rabatt auf die Machete und (nur mit GTA+) 30 % auf die taktische MP

60 % Rabatt auf die Machete und (nur mit GTA+) 30 % auf die taktische MP Für Mitglieder bei GTA+: ein zusätzlicher Bonus in Höhe von 1.000.000 GTA$ jeden Monat von April bis August, ein kostenloser Progen Itali GTB (Supersportwagen), kostenlose Kleidung, doppelte GTA$ und RP auf Club-Aufträge, Club-Herausforderungen und Clubhaus-Missionen und vieles mehr

