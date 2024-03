Grand Theft Auto V: Cluckin‘-Bell-Überfall startet diese Woche

Autor:, in / Grand Theft Auto V

GTA Online: Der Cluckin‘-Bell-Überfall erscheint am 7. März.

Der Cluckin‘-Bell-Überfall – ab 7. März in GTA Online. Führt im Rahmen des Cluckin‘-Bell-Überfalls einen raffinierten Plan aus, um ein noch nie dagewesenes Ausmaß an Korruption offenzulegen – ab 7. März in GTA Online.

Ihr habt bereits einen Anruf von Vincent Effenburger erhalten, der früher Sicherheitschef des Diamond Casinos war und jetzt als LSPD-Officer arbeitet. Nun habt ihr die Gelegenheit, unter unorthodoxen, aber lukrativen Umständen zusammenzuarbeiten und ein neues Kartell zu zerschlagen, das aus der Cluckin‘-Bell-Fabrik in Paleto Bay heraus eine umfangreiche Operation betreibt.

Helft Vincent dabei, in diesem actiongeladenen neuen Story-Update den Fall mit Bravour zu meistern, indem ihr es mit korrupten LSPD-Cops und einem gefährlichen neuen Kartell aufnehmt, das den Massentierhaltungsbetrieb von Cluckin‘ Bell als Fassade nutzt.

Der Cluckin‘-Bell-Überfall beinhaltet auch neue Fahrzeuge, die von Spielern gekauft und modifiziert werden können, wie das unerbittliche Strafverfolgungsfahrzeug Bravado Gauntlet Interceptor.

Ab 7. März für alle GTA-Online-Spieler auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.