PlayStation 5: Neil Druckmann glaubt nicht, dass noch viele große Spiele in ihm stecken

Neil Druckmann, Schöpfer von Uncharted und The Last of Us, glaubt nicht, dass er noch viele große Spiele hervorbringen wird.

In einem Interview mit Rapper Logic dachte Neil Druckmann laut über die Zeit nach der Entwicklung großer Spiele nach und sagte, dass seit der Veröffentlichung von Uncharted 2 „alles unglaublich stressig“ sei.

Logic fragte Druckmann, Creative Director von Uncharted und The Last of Us, ob er für immer Spiele machen würde. Darauf erwiderte er, dass er sich vorstellen könne, zu weniger aufwendigen Projekten überzugehen.

Dies würde es ihm ermöglichen, in einer weniger stressigen Umgebung kreativ zu bleiben und gleichzeitig mehr Zeit mit seinen Kindern zu verbringen.

Er erzählte davon, wie viel Freude er daran hatte, an anderen kreativen Projekten wie der HBO-Serie „The Last of Us“ und einer Halloween-Horror-Nights-Erfahrung der Universal Studios zu arbeiten.

„Ich schätze, dass ich mir nicht vorstellen kann, das in dieser Größenordnung ewig zu schaffen“, schränkte er ein. „Es ist einfach viel, und es fordert viel von einem. Es ist sehr stressig, so viele Leute und mehrere Studios weltweit zu verwalten.“ „Ja, ich bin gerade an einem Punkt in meinem Leben angelangt, an dem man sich fragt: ‚Wie sieht das Endspiel aus? Wann ist es an der Zeit, es zu beenden?‘.“

Ein prominentes Vorbild scheint für Druckmann Regisseur Quentin Tarantino zu sein, der sich als Limit die Produktion von 10 Spielfilmen gesetzt hat, und sich danach anderen kreativen Projekten widmen möchte.

So sinnierte er: „Aber ich habe angefangen darüber nachzudenken, wie viele dieser Spiele noch in mir stecken, und es sind nicht mehr viele.“

Das Interview gibt es hier: