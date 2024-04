PlayStation 5: PS5 Pro CPU-Leistungssteigerung liegt bei nur 10 %

Was gab es nicht alles für Gerüchte! Doppelt so viel Power wie die PlayStation 5, ach am liebsten viermal so viel Leistung hat die PS5 Pro im direkten Vergleich.

Am Ende sind es dann aber doch „nur“ 10 % auf der CPU- und 45 % auf der GPU-Seite. Ein typisches Mid-Gen-Upgrade eben, das die vorherige Hardware ebenso berücksichtigen muss.

Somit war eigentlich von vornherein klar, dass eine PS5 Pro niemals solche riesigen Sprünge machen würde, wie von einigen „Insidern und Fans“ da draußen verbreitet wurden. Aber man wird natürlich noch träumen dürfen, oder?

Tom Warren von The Verge bestätigte die echte Leistungssteigerung der PlayStation 5 Pro gegenüber der aktuellen PlayStation 5 Hardware: +10 % CPU und +45 % GPU durch die PS5 Pro Dev-Docs.

Um die 3,85 GHz zu erreichen, müssen die Entwickler jeodch einen neuen Hochfrequenzmodus nutzen und die Konsole hochtakten. Im Normalbetrieb läuft die PS5 Pro mit 3,5 GHz – weniger als bei der Xbox Series X. Weiter gibt es 1,2 GB mehr Systemspeicher für Entwickler.

Tom Warren sagte: „Ich habe die vielen PS5 Pro-Entwicklerdokumente gesehen und Sony hat einige interessante Entscheidungen für seine nächste Konsole getroffen.“ „Die PS5 Pro-CPU wird in einem neuen Hochfrequenzmodus auf 3,85 GHz (10 % mehr als die PS5) abzielen. Im Standardmodus sind es 3,5 GHz. Entwickler können den Modus auswählen und erhalten außerdem Zugriff auf 1,2 GB mehr Systemspeicher, da Sony 13,7 GB auf der PS5 Pro für Entwickler freigegeben hat, im Vergleich zu 12,5 GB auf der PS5. Das sind keine neuen Informationen, aber ich kann bestätigen, dass sie korrekt sind.“ […] „10 % mehr auf der CPU-Seite und 45 % auf der GPU-Seite.“

Insgesamt gesehen bietet die PS5 Pro also nur um die 25 bis 30 % mehr Leistung als eine aktuelle Xbox Series X-Konsole. Das gilt einschließlich der GPU, während die CPU-Leistung nahezu identisch ist: 3,85 GHz PS5 Pro im Hochfrequenzmodus zu 3,8 GHz auf der Xbox Series X.

Aufgrund dieser technischen Details, die durch die PS5 Dev-Docs bestätigt sind, wird davon ausgegangen, dass auch die PS5 Pro nicht auf magische Weise CPU-begrenzte Spiele wie Grand Theft Auto VI plötzlich in 60fps mit voller Leistung abspielen lässt, wie ebenfalls von vielen „Insidern“ behauptet wurde.

Alles in allem dürfen sich PS5 Pro-Käufer wieder auf eine etwas höhere Auflösung und bessere Grafik freuen. Aber das hatten wir schon bei der Xbox One X und der PS4 Pro. Ein typisches Mid-Gen-Upgrade!