PlayStation 5: Weitere Spezifikationen zur Pro-Konsole

In der letzten Woche kursierten angebliche technische Details zu einer PlayStation 5 Pro Konsole im Netz. Offiziell hat SONY eine solche Konsole nie angekündigt. Es bleibt also abzuwarten, was eine mögliche Mid-Gen-Version der PS5 alles kann.

Laut Insider Gaming seien die Spezifikationen aber echt. Die PlayStation 5 Pro erscheint angeblich im Winter.

Zusätzlich zu den bisher genannten technischen Details, wird berichtet, dass die PS5 Pro mit 30 WGPs speziellen BVH8-Traversal-Shadern ausgestattet ist. Die bisherige PS5 verfügt nur über 18 WGPs mit BVH4-Transversal-Shadern.

Weiterhin wird die Konsole über ein abnehmbares Disc-Laufwerk verfügen, wohl um so „wettbewerbsfähig“ wie möglich zu sein, wie es heißt. Das Laufwerk ist auch mit der neusten Version der PlayStation 5 kompatibel.

Neben 1 TB Speicherplatz wird die Konsole wohl mit SKD 10.00, wenn es im Herbst erscheint. Bisher läuft die Version 9.00.

PlayStation 5 Pro – Technische Details

28 % schnellerer System-Speicher: 576 GB/s (18 GT/s)

„High CPU Frequency Mode“, mit 3,85 GHz (+10 %)

ACV mit höherer Taktrate bringt der ACM-Bibliothek 35 % mehr Leistung

Rendering 45 % schneller als PS5

2-3x Ray-Tracing (in einigen Fällen x4)

33,5 Teraflops

PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling) Upscaling/Antialiasing-Lösung

Unterstützung für Auflösungen bis zu 8K ist für zukünftige SDK-Versionen geplant

Benutzerdefinierte Architektur für maschinelles Lernen

KI-Beschleuniger, der 300 TOPS für 8-Bit-Berechnungen / 67 TFLOPS für 16-Bit-Gleitkommaberechnungen unterstützt

30 WGPs speziellen BVH8-Traversal-Shadern

abnehmbares Disc-Laufwerk

1 TB Speicherplatz

SKD 9.00 bzw. SKD 10.00