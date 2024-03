Persona 6: Xbox-Version geplant laut Insider

Autor:, in / Persona 6

Obwohl SEGA und ATLUS Persona 6 offiziell nicht angekündigt haben, sprach man bereits in der Vergangenheit über potenzielle Verkaufszahlen, wenn man die Veröffentlichung für „einen nummerierten Titel der Reihe“ um mehr Plattformen und Regionen erweitert.

Damit steigen die Chancen für Persona 6 auch auf Xbox-Konsolen zu erscheinen. Dass Spiele aus der RPG-Reihe auch für Xbox veröffentlicht werden, war nicht immer so.

Mit Persona 3 Reload und Persona 5 Tactics wurden zwar zuletzt auch zwei Titel für Xbox-Plattformen veröffentlicht. Davor gab es mit Persona 4 Arena und Persona 4 Arena Ultimax eine lange Durststrecke, die bis 2012 bzw. 2014 zurückreicht.

Brancheninsider Nate the Hate macht bezüglich Persona 6 jetzt Hoffnung. So sagte er kürzlich, dass seinen Informationen zufolge Persona 6 auch für die Xbox erscheinen wird. Er sei allerdings nicht sicher, ob der Release gleichzeitig mit der Version für PlayStation erfolgen werde. Er gehe aber davon aus, da es bei den letzten Spielen auch so gewesen sei.