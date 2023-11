Persona 6: Fünf Millionen Verkäufe im ersten Jahr möglich

SEGA sprach in einer Q&A mit Investoren über potenzielle Verkaufszahlen für Persona 6. Das Spiel des Entwickler ATLUS wurde offiziell noch nicht angekündigt, doch gibt es kaum Zweifel darüber, dass der „nächste nummerierter Teil der Persona-Serie“ damit gemeint ist.

Demnach könnte Persona 6 im ersten Jahr mehr als fünf Millionen Einheiten verkaufen. Möglich machen soll das eine gleichzeitig weltweite Multiplattform-Veröffentlichung.

Dazu heißt es: „Indem wir die Anzahl der Plattformen, auf denen es erhältlich ist, und der Regionen, in denen es veröffentlicht wird, erhöhen, haben wir die Verkaufszahlen von Persona 5 gesteigert. Wir glauben, dass es für einen großen Persona-Titel, wie z.B. eine nummerierte Version, möglich wäre, 5 Millionen Exemplare in seinem ersten Jahr zu verkaufen, wenn er vom ersten Tag an auf mehreren Plattformen und gleichzeitig weltweit veröffentlicht würde.“