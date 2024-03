PlayStation 5: Gerücht: Pro-Version rendert 45 % schneller

Autor:, in / PlayStation 5

Angeblich geleakte Dokumente zu den Spezifikationen einer PlayStation 5 Pro sprechen von einer höheren Leistung in mehreren Bereichen. Der YouTuber Moore’s Law is Dead berichtet darüber in einem Video.

Das neue Modell soll laut Wccftech durch einen größeren Grafikprozessor sowie einem schnelleren Systemspeicher gegenüber dem Basismodell beim Rendering um 45 % zulegen.

Weiterhin werde dank neuer Architektur beim Raytracing das zwei- bzw. Dreifache erreicht, in seltenen Fällen ist sogar die Rede von einer vierfachen Leistung.

300 TOPS an 8-Bit-Berechnungen und 67 TFLOPS an 16-Bit-Gleitkommaberechnungen sollen hingegen durch eine leistungsstarke benutzerdefinierte Architektur für maschinelles Lernen erreicht werden. Diese Architektur treibt zudem die Spectral Super Resolution Upscaling/Antialiasing-Lösung der PlayStation an.

Weitere Merkmale sind eine 8K-Auflösung durch spätere Updates sowie ein verbessertes Temporal Anti-Aliasing. Letzteres soll das spielinterne TAAU oder das temporale Upsampling ersetzen.

Mehr angebliche Details zu den Spezifikationen der PlayStation 5 Pro findet ihr im Video und der Quelle.