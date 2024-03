Dragon’s Dogma 2: Ian McShane zeigt die Welt des Action-RPGs

Image: ©CAPCOM CO.

Der bekannte Schauspieler Ian McShane bringt euch die Welt des Action-RPGs Dragon’s Dogma 2 in diesem Video näher.

In genau sieben Tagen macht sich der Erweckte mit seinen Vasallen auf und zieht in Dragon Dogma 2 in ein neues Abenteuer.

Was euch alles im Action-Rollenspiel von Capcom erwartet, erzählt euch Schauspieler Ian McShane in einem neuen Video ausführlicher.

Erfahrt im Video mehr über die Geschichte und ihren Helden, die Nationen und natürlich den Kreaturen, denen ihr ohne Zweifel nicht nur begegnen, sondern auch bezwingen werdet.

Dragon’s Dogma 2 ist ab dem 22. März für Xbox Series X|S erhältlich. Zwei Editionen sind im Microsoft Store vorbestellbar: