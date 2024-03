Dragon’s Dogma 2: DLC-Wünsche von Capcom gesammelt

Image: ©CAPCOM CO.

Mit der Veröffentlichung von Dragon’s Dogma 2 ist Capcom ein weiterer großer Wurf gelungen und hat ein packendes Rollenspiel abgeliefert. Auch, wenn das Spiel noch an einigen Spielen mit ein paar unschönen Bugs und Performance-Problemen zu kämpfen hat, so sind es doch gerade die Kämpfe, die in Dragon’s Dogma 2 überzeugen können.

Um euch möglicherweise auch von dem Kauf eines oder mehrerer DLCs zu überzeugen, sammelt Capcom jetzt Feedback und DLC-Wünsche von den Spielern. In einer Umfrage möchte das Unternehmen erfahren, welche DLCs man sich für Dragon’s Dogma 2 wünsche und welche Inhalte einen besonderen Stellenwert hätten.

Wir geben die Frage von Capcom gerne an euch weiter: Welche Art von DLC würdet ihr euch für Dragon’s Dogma 2 wünschen? Schreibt eure Wünsche in den Kommentaren und diskutiert mit anderen Usern über ihre Vorschläge. Wer dabei bis Ende April 2024 auch noch 50 Kommentare sammelt, der kann eine Xbox Series X-Konsole + Diablo IV und weitere Preise von GameSir gewinnen!