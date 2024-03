Final Fantasy XVI: Portierung für Konsole noch einmal bestätigt

Naoki Yoshida und DLC-Direktor Takeo Kujiraoka haben in einem Interview über die PC-Portierung von Final Fantasy XVI gesprochen. Dabei wurde bestätigt, dass das Team nach der Portierung für den PC darüber nachdenken wird, das Rollenspiel auch für „andere Konsolen“ zu veröffentlichen.

„Außerdem arbeiten wir an den Benutzeroberflächen und Anpassungsmöglichkeiten für die PC-Version, wie sie die Spieler von PC-Ports erwarten. Obendrein arbeiten wir an einem All-in-One-Paket, in dem man das Grundspiel mit allen DLCs für die PC-Version kombinieren kann. Ich kann zwar noch kein genaues Datum nennen, wann es erscheinen wird, aber die Entwicklung und Optimierung läuft reibungslos“, sagte Yoshida.

„Wir sollten zeitnah ein Veröffentlichungsdatum haben. Sobald das veröffentlicht ist, können wir auch über Portierungen auf andere Konsolen nachdenken.“