Final Fantasy XVI: Rollenspiel überhitzt PlayStation 5-Konsole

Final Fantasy sorgt bei jedem neuen Teil dafür, dass Spieler immer wieder brachiale Grafiken und imposante Bosskämpfe präsentiert bekommen. Final Fantasy XVI hat eine unglaublich starke Inszenierung, welche im Vorfeld von Square Enix als „noch die dagewesen“ angekündigt worden ist. Die kürzlich veröffentlichte Demo ermöglichte den Spielern des Rollenspiels, in zwei Stunden diese opulente Inszenierung zu testen.

Doch bereits in der Demo ist aufgefallen, dass Final Fantasy XVI hier ein wenig schummelt. Besonders in den beeindruckenden Bosskämpfen muss sich die PlayStation 5 einiger Tricks bedienen, damit der Titel die versprochenen 60 Bilder pro Sekunde im Performance-Modus erreicht. Hierfür nutzt Square Enix die AMD FSR 1 Technologie, welche das Spiel in einer niedrigeren Auflösung zeigt, diese aber künstlich umwandelt, um eine höhere Auflösung vorzutäuschen.

Ebenfalls können so die Reaktionszeiten im Spiel verbessert werden, es läuft also flüssiger. In den intensiven Bosskämpfen läuft Final Fantasy XVI damit in einer Auflösung von 720p, aber mit den gewünschten 60 Bildern pro Sekunde. Warum Square Enix sich hier für eine veraltete Version der Technologie entschied, ist hingegen fraglich, denn die AMD FSR 2 Technologie bietet bei weniger Ressourcenaufnahme ein besseres Ergebnis.

Hinzu kommt, dass Spieler, die nicht in einen Kampf verwickelt sind, mit einer stark schwankenden Bildrate zu kämpfen haben, die oft unter 40 FPS fallen kann. Dies war schon ein Problem in der Demo, der leider auf das vollständige Spiel übertragen wurde.

Bereits in der Analyse durch Digital Foundry sind diese Schwankungen klar ersichtlich, wie ihr hier sehen könnt:

Nichtsdestoweniger läuft das Spiel somit erst einmal flüssiger. Die akute Problematik taucht allerdings mit der intensiven Belastung der Bosskämpfe auf, welcher offenbar der Genickbruch des Perfomance-Modus ist.

Immer mehr Spieler melden sich im Internet, dass sich ihre PlayStation 5 während der Session abschaltet und eine Überhitzung meldet. Dabei handelt es sich in der Regel zumeist um die Szenen in den Bosskämpfen.

Von so eine Notabschaltung wurde bereits vereinzelt während der Demo-Phase berichtet, allerdings nicht in dieser hohen Frequenz wie bei der Vollversion.

Spieler, die den Qualitäts-Modus nutzen, berichten indes seltener von Problemen mit der Überhitzung. Was womöglich an der Berechnungsgrenze liegen kann. Das Spiel bietet hier eine saubere Darstellung und höhere Auflösung, muss diese allerdings nur bis 30 Bilder pro Sekunde berechnen.

Es bleibt derzeit abzuwarten, wie Square Enix mit diesem Überhitzungsproblem der PlayStation 5 umgeht und ob ein Patch überhaupt helfen kann, diesen Fehler in den Griff zu bekommen.

Solltet ihr ebenso eine PlayStation 5 besitzen, achtet bitte auf ausreichend Luftzufuhr. TV-Schränke oder geschlossene Regale sind nicht gut für eure Konsolen, unabhängig, ob es eine Xbox Series X/S ist oder eine PlayStation 5. Die ideale Positionierung ist frei stehend, ebenso sollte die Konsole nicht auf einem Teppich oder Ähnliches stehen. Abschließend bleibt nur der übliche Tipp: Sollte eure PlayStation 5 auch überhitzen, schaltet die Konsole eine Stunde aus und genießt das Wetter.