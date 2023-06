Die Sims 4: Einblicke hinter die Kulissen

Autor:, in / Die Sims 4

Behind The Sims-Community-Stream Folge 2 gewährt euch Einblicke hinter die Kulissen.

EA und Maxis kündigen heute Folge 2 von Behind The Sims an. Die Community-Reihe teilt aktuelle Updates und Einblicke hinter die Kulissen der Spielentwicklung, einschließlich der neuesten Informationen zu Project Rene, neuen Inhalten für Die Sims 4 und mehr.

Die neue Folge Behind The Sims kann hier angesehen werden:

Auf dem Programm stehen ein Beitrag des Entwicklerteams zum kommenden Die Sims 4 Pferderanch-Erweiterungspack, die Abstimmungssieger der anstehenden und von der Community gewählten Sets, Einblicke in ein Stück Die Sims-Geschichte in „S’more Lore“, Neuigkeiten zu Die Sims Mobile und Die Sims FreePlay sowie ein Update zu Project Rene.

