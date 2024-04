Final Fantasy XVI: Produzent hat Lust auf neues Final Fantasy Tactics

Andeutungen zu einem neuen Final Fantasy Tactics kommen von Naoki Yoshida. Der Produzent von Final Fantasy XVI, wurde nach der Wahrscheinlichkeit für einen Tactics-Ableger gefragt, auch wenn das Setting und die Kernmechanik weniger zu einem Taktikspiel passen würden.

Yoshida antwortete dazu via The Gamer: „Wie würden wir die Kämpfe Eikon gegen Eikon in diesem Stil überhaupt durchführen? Wenn man die Eikons hat, wie viele Quadrate wird ein Eikon dann haben? Man hat auch mehr Leute da draußen, was ist also mit der Wartezeit dazwischen? … Aber die Serie eignet sich gut für diese Art des Geschichtenerzählens, und wir lieben auch Tactics. Es ist wahrscheinlich an der Zeit, dass wir einen neuen Teil machen.“