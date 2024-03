Final Fantasy XVI: Entwicklung der PC-Version in finaler Phase

Seit September letzten Jahres befindet sich eine PC-Version zum bisher PlayStation 5-exklusiven Final Fantasy XVI offiziell in Entwicklung. Wann das Rollenspiel seinen PC-Start feiern soll, ist noch nicht bekannt.

Wie jetzt Producer Naoki Yoshida im Gespräch mit Game Informer verrät, befindet sich die Entwicklung bereits in der Endphase der Optimierung und die Veröffentlichung ist nicht mehr allzu weit entfernt. Obendrein kündigt er eine Demo der PC-Version an:

„Was den aktuellen Stand der Entwicklung angeht, so versuchen wir gerade, die letzten Optimierungsschritte herauszufinden. Diejenigen, die hoffen, das Spiel zu spielen, sollten gewarnt sein, da die Spezifikationen eher anspruchsvoll zu sein scheinen. Wann wir die PC-Version veröffentlichen können, könnte davon abhängen – von den Systemanforderungen und den Spezifikationen für den PC, die die Spieler brauchen werden. Natürlich werden diese ziemlich hoch sein.“

„Was die Frage angeht, wann es herauskommen wird oder wann wir es ankündigen können, würde ich gerne um mehr Zeit bitten. Der Entwickler wird jedoch die Hardware-Anforderungen vorzeitig bekannt geben und sogar eine Demo zur Verfügung stellen, um PC-Spielern zu assistieren.“

„Und um das zu tun, wollen wir auch eine Demo für die PC-Version veröffentlichen. Auch hier können wir noch nicht viel über die Details sagen, wann sie erscheinen wird – ich denke, mit etwas mehr Zeit werden wir in einer besseren Position sein, um Dinge anzukündigen. Aber eines ist sicher: Es wird nicht allzu weit in der Zukunft liegen; es wird nicht ein Jahr, nicht zwei Jahre dauern, es wird wahrscheinlich kürzer sein als das, also bleibt dran.“