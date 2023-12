Final Fantasy XVI: Entwickler-Team aufgelöst

Der Final Fantasy 16-Entwickler „Creative Business Unit 3“ existiert nicht mehr. Der Studioleiter und Final Fantasy 16-Produzent „Naoki Yoshida“ bestätigte dies in einem Interview mit dem Famitsu-Magazin.

Er gab bekannt, dass sein Team aufgelöst wurde, mit Ausnahme des DLC-Teams, das für Erweiterungen wie das diesen Monat erschienene Final Fantasy 16: Echoes of the Fallen verantwortlich ist. Yoshida fügte hinzu, dass er nicht erwartet, dass es eine Art vollwertiges Nachfolgespiel zu Final Fantasy XVI im Stil von Crisis Core geben wird, obwohl er nichts ausschließt.

„Das Entwicklungsteam für FF16 wurde aufgelöst, mit Ausnahme des Haupt-DLC-Teams, aber wir können uns zumindest nicht vorstellen, dass wir eine Fortsetzung oder ein Spin-off zu FF16 entwickeln werden. Diesmal habe ich eine Menge Wissen aus FF16 angesammelt. Anstatt mit einem Titel für immer weiterzumachen, würde ich dieses Wissen gerne nutzen, um neue Herausforderungen in Betracht zu ziehen, wie zum Beispiel den nächsten Titel. Wenn Sie mich jedoch fragen, ob es in Zukunft etwas geben wird, das mit FF16 zu tun hat, weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, was passieren wird, also werde ich auch nicht explizit etwas sagen.“