War Thunder: Ikonische Panzer und Flugzeuge geben ihr Debüt

Die neuesten modernen Panzer und ikonischen Flugzeuge geben ihr Debüt in War Thunder. Das Update bringt die neuesten Abrams, Challenger und T-90 Panzer & mehr.

Gaijin Entertainment gibt bekannt, dass das „Air Superiority“-Update für das Online-Militäractionspiel War Thunder verfügbar ist.

Die berühmten Flugzeuge JAS39 Gripen, Mirage 4000, Su-27 und F-15 werden um die Vorherrschaft in der Luft konkurrieren, während im Bodenkrieg die neuesten modernen Panzer und Prototypen wie der Leopard 2A7V, VT-4A1, Challenger 3, T-90M, M1A2 SEP V2 TUSK II und Strv 122B+ zum Einsatz kommen.

Es gibt Dutzende weiterer interessanter neuer Fahrzeuge, darunter das italienische Schlachtschiff Leonardo da Vinci, sowie die neue Karte Volcano Valley für Luftkämpfe, die von den Landschaften der Halbinsel Kamtschatka inspiriert ist. Die Feuereffekte für Fahrzeuge und Gebäude wurden ebenfalls neu gestaltet und verbessert.

Während die Spieler vielleicht zuerst die F-15 und die Su-27 (sowie ihr chinesisches Gegenstück, die J-11) sehen wollen, werden ihnen zwei weitere Kampfflugzeuge der vierten Generation ernsthafte Konkurrenz am Himmel von War Thunder machen.

Der JAS39 Gripen ist Schwedens neuestes Mehrzweckkampfflugzeug, das auch in Südafrika (daher wird es im südafrikanischen Zweig des britischen Baums erscheinen), Brasilien, Thailand, Ungarn und der Tschechischen Republik im Einsatz ist. Bei der Mirage 4000 handelt es sich um den Prototyp eines französischen zweimotorigen Kampfflugzeugs, das parallel zur Mirage 2000 entwickelt wurde, aber aufgrund von Budgetbeschränkungen nicht in Produktion ging.

Zwei SNECMA M53-P2 Triebwerke sind in der Lage, das Flugzeug auf Mach 2,2 zu beschleunigen, das aerodynamische Design sorgt für hervorragende Steuerbarkeit über den gesamten Geschwindigkeitsbereich und die große Nutzlast erlaubt es den Spielern, die optimale Auswahl an Raketen und Bomben in die Schlacht mitzunehmen.

Das Update fügt auch eine neue, achte Reihe gepanzerter Fahrzeuge hinzu, in der der M1A2 SEP2 und der T-90M mit dem deutschen Leopard 2A7V mit verstärkter Frontpanzerung konkurrieren werden, sowie der Challenger 3, ein Prototyp eines neuen britischen Panzers, dessen Produktion 2024 beginnen wird.

Dabei handelt es sich um eine Weiterentwicklung des den Spielern bereits bekannten Challenger 2, jedoch mit einer neuen L/55 A1 Glattrohrkanone, einem stärkeren Motor, einem Wärmebildgerät der neuesten Generation und einem Strahlenwarnsystem.