War Thunder: Großes Inhalts-Update Kings of Battle angekündigt

Gaijin Entertainment freut sich bekannt zu geben, dass das Online-Fahrzeugkampfspiel War Thunder in den kommenden Wochen das große Content-Update „Kings of Battle“ veröffentlichen wird.

Die Panzerhaubitze M109 wird gleich für mehrere Nationen als neues Fahrzeug zur Verfügung stehen, während China mit der PLZ-83 eine eigene Alternative bietet. Fans der Flugzeuge erhalten Zugang zum ikonischen taktischen Bomber F-111 und die japanische Bodentruppen erhalten nun eine Luftabwehr durch das moderne TAN-SAM-1C Raketensystem.

In den Seeschlachten von War Thunder werden zwei legendäre Schlachtschiffe wieder eingesetzt: die HMS Iron Duke und IJN Yamashiro. Das Update wird außerdem Dutzende neuer Kampffahrzeuge, neue Karten und Gameplay-Features mit sich bringen.

Die amerikanische Panzerhaubitze M109 wird seit den frühen 60er-Jahren produziert. Sie wurde bei allen US-amerikanischen Militäroperationen zu Lande eingesetzt, steht immer noch in Dutzenden Ländern im Dienst und kommt in verschiedenen modernen Konflikten zum Einsatz. Die Artillerie wird oft als „Königin der Schlacht“ bezeichnet, was die Rolle dieser Waffengattung auf dem Schlachtfeld perfekt widerspiegelt.

Das neue Update wird mehrere Varianten des M109 enthalten: Deutschland und Italien erhalten die M109G mit Rauchgranatenwerfern, Israel die Basisvariante der M109 und die USA und Großbritannien die M109A1 mit einem verlängerten Lauf. Alle M109-Varianten verbindet ein gemeinsames Geschoß – eine leistungsstarke 155-mm-Sprenggranate mit einem Gewicht von mehr als 43 kg.

Eine solche Granate reicht aus, um jedes leicht gepanzerte Fahrzeug auf der Stelle auszulöschen, und wenn sie einen schwach geschützten Teil eines Fahrzeugs trifft, ist jeder Panzer in Schwierigkeiten.

Die F-111 ist ein amerikanischer taktischer Langstreckenbomber, der in den späten Sechzigerjahren in Dienst gestellt wurde. Es war das erste in Serie gefertigte Flugzeug der Welt, bei dem Schwenkflügel und Zweistromstrahltriebwerke mit Nachbrennern eingeführt wurden. Die Maschine wurde im Vietnamkrieg und in der Operation Desert Storm eingesetzt und war bis 2010 bei der australischen Luftwaffe im Einsatz.

Fans der Hochseeflotte können bereits zwei neue Premium-Schiffe vorbestellen. Der Superdreadnought Iron Duke war das Flaggschiff der britischen Grand Fleet in der epischen Skagerrakschlacht. Das japanische Schlachtschiff Yamashiro erlangte Berühmtheit während seines letzten Gefechts in der Surigao-Straße, wo es allein gegen sechs amerikanische Schiffe derselben Gewichtsklasse kämpfen musste.

Weitere Details zum Content des Updates „Kings of Battle“ findet ihr in den Entwicklertagebüchern auf der offiziellen Website von War Thunder.